12 шахтеров пострадали в Коми при экстренной остановке транспортной клетки

7 авг. 13:54

При экстренной остановке транспортной клетки на шахте "Воркутинская" в Коми пострадали 12 человек, восемь из них госпитализированы в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила компания "Воркутауголь", передает РИА Новости.

"В результате восемь человек госпитализированы, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Четверо сотрудников с ушибами отправлены домой", - информирует "Воркутауголь" в соцсетях.

Инцидент произошел в воскресенье в 7.00 мск. На данный момент все работники шахты "Воркутинская" выведены на поверхность. Угрозы жизни и здоровью сотрудников нет.