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Минобороны АР опровергло информацию армянской стороны об открытии Азербайджаном огня на границе

Минобороны АР опровергло информацию армянской стороны об открытии Азербайджаном огня на границе

Распространенная министерством обороны Армении информация о якобы открытии огня подразделениями армии АР на азербайджано-армянской государственной границе и ранении в результате этого военнослужащего вооруженных сил Армении является ложью, сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана, передает Trend.

"Сообщаем, что наши подразделения не открывали огонь в указанном направлении. Нет никаких реальных оснований очередной такой провокационной информации противоположной стороны", - заявили в ведомстве.

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