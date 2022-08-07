Минобороны АР опровергло информацию армянской стороны об открытии Азербайджаном огня на границе

7 авг. 12:59

Распространенная министерством обороны Армении информация о якобы открытии огня подразделениями армии АР на азербайджано-армянской государственной границе и ранении в результате этого военнослужащего вооруженных сил Армении является ложью, сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана, передает Trend.

"Сообщаем, что наши подразделения не открывали огонь в указанном направлении. Нет никаких реальных оснований очередной такой провокационной информации противоположной стороны", - заявили в ведомстве.