Вице-президентом Международной шахматной федерации избран Махир Мамедов

7 авг. 12:47

В индийском Ченнаи в рамках 44-й Всемирной шахматной олимпиады проходит конгресс Международной шахматной федерации (FIDE). В последний день Конгресса проходят выборы на руководящие должности FIDE, россиянин Аркадий Дворкович снова занял пост президента организации, набрав наибольшее количество голосов.

Кроме того, сегодня состоялись выборы вице-президентов. Данный пост заняли чемпион мира из Индии Вишванатан Ананд, президент Азербайджанской шахматной федерации Махир Мамедов и президент Норвежской шахматной федерации Йоран Аулин-Янссон.