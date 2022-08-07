Товарооборот России и Китая вырос на 29 процентов за семь месяцев

7 авг. 12:31

Согласно обнародованным главным таможенным управлением Китайской Народной Республики данным, товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых семи месяцев 2022 года вырос на 29% и составил 97,71 миллиарда долларов.

За отчетный период Китай ввез в РФ товаров на 36,26 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 5,2%, поставки из РФ в КНР выросли на 48,8%, составив 61,44 миллиарда долларов.

Отмечается, что в июле уровень товарооборота двух стран составил 16,79 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 10,02 миллиарда, Китай в РФ - на 6,77 миллиарда.