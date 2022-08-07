Европа обеспокоена сближением России и Турции

7 авг. 12:00

Государства Запада сообщили о беспокойстве в связи с углублением сотрудничества между Турцией и Россией. Об этом пишет международная газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, после переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана шесть неназванных западных чиновников сообщили о том, что обеспокоены сближением политиков и заявлениями президентов о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики. Источники отметили, что пытаются обратить внимание Турции на опасения западных стран.

Европейский политик, имя которого не называется, подчеркнул, что в Евросоюзе "все более и более внимательно" следят за двусторонними отношениями России и Турции. Собеседник газеты также назвал поведение Анкары по отношению к Москве "крайне оппортунистическим".

Кроме того, Financial Times напомнила об угрозах США, которые уже предупреждали Турцию об опасности "дружбы" с Россией и угрожали странам, помогающим РФ уклоняться от ограничений, "вторичными санкциями".

Автор публикации отметил, что Евросоюз в данном контексте остается более сдержанным. Источники в лице трех европейских чиновников уточнили, что официальных дискуссий о возможных ограничительных мерах в отношении Турции в Брюсселе еще не было.

Напомним, что в пятницу, 5 августа, в Сочи состоялась встреча Путина и Эрдогана. Лидеры обсудили двусторонние отношения России и Турции, затронули вопросы сотрудничества, эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также положения дел в Сирии и на Украине.