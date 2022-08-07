Сборные Азербайджана по шахматам входят в первую десятку шахматной олимпиады

7 авг. 10:59

Азербайджанские шахматисты входят в первую десятку Всемирной шахматной олимпиады, которая проходят в эти дни в Ченнае (Индия).

На шахматной олимпиаде состоялись партии восьмого тура. Мужская сборная Азербайджана обыграла команду из Казахстана со счетом 2,5:1,5. Победу азербайджанской команде принесли Васиф Дурарбейли и Ниджат Абасов, переигравшие Аристанбека Уразаева и Козибека Ногирбека соответственно. На второй доске Гадир Гусейнов проиграл Алишеру Сулейманову, а на первой доске Рауф Мамедов сыграл вничью с Ринатом Жумабаевым, передает Sputnik Азербайджан.

После восьмого тура шахматисты из Азербайджана имеют в активе 13 очков и делят 4-6 места, а по дополнительным показателям они располагаются на шестой строчке. В рамках следующего тура команда сыграет со второй сборной Индии. На данный момент лидирует с 15 очками команда Армении.

Женская сборная Азербайджана набрала 12 очков, девушки делят 8-16 места, по дополнительным показателям на восьмой строчке. Лидирует же в турнирной таблице основная команда Индии, набравшая 15 очков.