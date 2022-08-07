Гроза и ливни ожидают москвичей в воскресенье

7 авг. 10:46

Интенсивные ливни, гроза, местами град и до плюс 30 градусов ожидают москвичей в воскресенье. Об этом в беседе в агентством РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня ливень, гроза, местами град с наибольшей степенью опасности в период с 18 до 21 часа. Температура воздуха успеет повысится до плюс 28-30 градусов в Москве, в Подмосковье плюс 25-30 градусов, на юго-востоке местами воздух успеет прогреться до плюс 33 градусов", - сообщил синоптик.

Тишковец также отметил, что ветер в воскресенье будет юго-западный с переходом на северный 5-10 метров в секунду, а при грозе порывы могут достигать штормовых 18-23 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, а вечером станет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, синоптик рекомендовал в целях безопасности во второй половине дня, часов с 15 часов до 21 часа быть предельно внимательными и уточнил, что с сегодняшнего дня температура воздуха в Москве вернется к норме.