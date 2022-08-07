СМИ: В результате израильских ударов по Газе погибло 32 человека

7 авг. 10:31

В результате ударов армии Израиля по населенным пунктам в палестинском секторе Газа погибло 32 человека, 253 получили ранения. Об этом сообщило агентство Maan со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

По информации агентства, после серии израильских ударов спасатели вытащили из-под обломков рухнувшего здания в Рафахе тела восьми погибших, среди них три женщины и ребенок. Ранее, в субботу, приводились данные о 24 погибших и 203 раненых.

Напомним, что в пятницу армия Израиля объявила о начале операции "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад".