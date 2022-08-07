Задержанную в Косове российскую журналистку отпустили

7 авг. 10:15

Власти самопровозглашенной республики Косово отпустили задержанную журналистку "Комсомольской правды" Дарью Асламову, сообщила газета.

Асламова сообщила редакции, что власти Косово отпустили ее ночью 7 августа, после чего она самостоятельно добралась до сербско-косовской границы. Сейчас она находится в городе Рашка в Сербии.

"До границы я добралась к четырем утра. Сербские пограничники меня тоже допрашивали. Выясняли, почему нет отметки о депортации", - цитирует газета слова журналистки.

Ранее из сообщения главы МВД Косова стало известно о задержании Асламовой. Джелаль Свечлия заявил, что журналистка подозревается в шпионаже с целью дестабилизации обстановки на фоне очередного обострения ситуации в Косове.