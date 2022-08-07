Четыре сухогруза с сельхозпродукцией вышли из украинских портов

7 авг. 10:01

Из украинских портов вышли четыре сухогруза с сельскохозяйственной продукцией, они направляются в Стамбул. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Вышли из украинских портов. Суда будут стоять на якоре к северу от Стамбула и будут инспектироваться Совместным координационным центром", — говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о сухогрузах Mustafa Necati, которое везет в Италию шесть тысяч тонн подсолнечного масла, Star Helena, доставляющем в Китай 45 тысяч тонн семян подсолнечника, Glory, направляющемся в Стамбул с 66 тысячами тонн кукурузы, и Riva Wind, которое прибудет в Искендерун c 44 тысячами тонн кукурузы.