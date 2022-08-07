Какие детали российской миротворческой миссии собрался уточнять Пашинян

3 августа члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, осуществляли интенсивный обстрел азербайджанских позиций в направлении Лачинского района, в результате военнослужащий-срочник погиб от пулевого ранения. В ходе контртеррористической операции "Возмездие", проведенной ВС Азербайджана, были взяты под контроль высоты Гырхгыз и Сарыбаба.

Ереван поспешил обвинить Баку в эскалации ситуации в зоне ответственности российских миротворцев, однако присутствие НВФ отрицать не стал. Стороны предсказуемо обменялись обвинениями, при этом впервые прозвучали обвинения в бездействии в адрес российских миротворцев из уст главы армянского правительства.

Очередная эскалация, в результате которой с обеих сторон пролилась кровь, наводит на мысль, что одна из сторон мирного процесса слабо контактирует с российским миротворческим контингентом. Иначе непонятно, почему спустя почти два года с момента подписания трехстороннего Заявления, на территории Лачинского района действуют НВФ, в то время как безопасность одноименного коридора должна быть в ведении российских военных. Строительство объездного маршрута ведется, в том числе со стороны Армении, а маловероятное повреждение действующей ветки газопровода, электросетей и интернета, которые проложены вдоль ныне действующей дороги, не входят в интересы Баку - никто не желает быть обвиненным в создании угрозы гуманитарной и энергетической безопасности. Следовательно, есть какие-то условия, при которых заинтересованные лица не тропятся освободить территорию Лачинского района согласно достигнутым договоренностям.

Публичное заявление Пашиняна, высказанное им 4 августа в ходе заседания парламента, позволяет Баку более настойчиво требовать разоружить все НВФ, действующие на азербайджанской территории. Пашинян усомнился в легитимности действий российских миротворцев, высказав мнение о необходимости уточнения ряда институциональных вопросов. Проще говоря, в Ереване пришли к выводу, что действия российских военных не в полной мере соотносятся с тем, что принято называть миротворческой политикой. Таким образом, говоря о недопонимании содержания и характера миротворческой операции, Пашинян озвучил нетривиальное стремление скорректировать действия миротворцев, иными словами - поставить перед ними условия.

Детали выполнения миротворческой миссии не требуют уточнения. По международному законодательству действия государств по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности предусматривают защиту территории или населения от агрессии; обеспечение, оказание гуманитарной помощи; мониторинг ситуации, сбор и обработку информации и.т.д. Ни в одном из положений не указывается, что миротворческий контингент должен поддерживать одну из сторон конфликта или же оказывать поддержку каким-либо вооруженным формированиям.

Что касается российского оружия, то оно не будет и не должно использоваться в целях изменения военного паритета. Со всем этим ВС России успешно справляются. Складывается впечатление, что Ереван в очередной раз захотел перестроить миротворческую политику под своеобразные желания и стремления армянской политики, которые не соотносятся с профессиональной деятельностью миротворцев, вводя в заблуждение общество. Для Баку это неприятный сигнал, который может быть расценен как стремление Армении использовать миротворцев против ВС Азербайджана.

Кроме того, поддержание Арменией НВФ на территории суверенного Азербайджана может быть расценено как стремление сохранить оккупационный вектор политики, который не соотносится с провозглашенной политикой мира. В таком случае Баку имеет все основания заявить о продолжении конфликта и настоять на изменении миротворческой политики в регионе, требуя невмешательства посредников в процесс ликвидации остатков НВФ на деоккупированных территориях.

Однако при всей остроте ситуации, в словах армянского премьера просматривается стремление уйти от ответственности за эскалацию. Косвенно это подтверждают заявления о частичной мобилизации со стороны фейкового главы непризнанного сепаратистского образования "НКР" Араика Арутюняна. Возможно, Ереван дистанцируется от сепаратистов. Тем не менее уйти от ответственности Пашиняну едва ли удастся. Примечательно, что первая после войны прямая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси, завершилась тем, что секретарь Совбеза Армении Армен Григорян анонсировал вывод вооруженных формирований с территории Азербайджана. Правда, никого не смутило, что официальный отвод был обозначен уже давно.