Как на самом деле жили в Вавилоне?

Древнее месопотамское царство Вавилон процветало при Хаммурапи, который правил в 1792-1750 годах до н.э. Археологи нашли десяти тысяч клинописных табличек того периода, подробно рассказывающие о жизни в древнем царстве, находившемся на территории современного Ирака. Как пишет History, были найдены договоры, в которых речь идет об усыновлении детей, найме рабочих и покупке полей. Есть письма (некоторые размером с почтовую марку), позволяющие заглянуть в частную жизнь семей и побольше узнать о царских обязанностях.

Даже знаменитый Кодекс Хаммурапи, первые записанные законы в истории, помогают понять, какой была повседневная жизнь, говорит Аманда Подани, профессор истории из Калифорнийского государственного политехнического института в Помоне, автор книги ”Ткачи, писцы и цари: Новая история древнего Ближнего Востока”.

”Что удивительно, в Законах Хаммурапи мало как таковых упоминаний о вавилонских законах, поскольку, на самом деле, они так и не были воплощены в жизнь, - добавляет Подани. - Они представляют собой описание прецедентов, рассматривавшихся в суде, многие из которых касаются сельского хозяйства, разводов, наследования и отношения к рабам”.

Семья, классовое разделение и общество в Древнем Вавилоне

Историки не имеют четкого представления о том, каким было население Вавилона во времена Хаммурапи, но, скорее всего, его численность составляла 25 тыс. человек. Спустя столетия она выросла до 100 тыс. человек, и город стал крупнейшим в Месопотамии. По обеим сторонам улиц Вавилона времен Хаммурапи были стены из кирпича-сырца с дверьми. За дверьми находились открытые дворы, окруженные комнатами и жилыми пространствами. Окна были редкостью, но в центральном дворе было много света и воздуха. Семья была превыше всего для вавилонян, и зачастую разросшиеся семьи жили рядом друг с другом. По словам Подани, по этой причине вавилоняне редко продавали семейные дома, которые передавались из поколения в поколение, а места захоронения зачастую находились под землей во дворе.

Древнее вавилонское общество было патриархальным, но у женщин было больше прав, чем у представительниц других цивилизаций, например, древней Греции. Они могли защищать себя в суде, владеть собственностью, передавать ее своим детям, занимать должность священнослужителей и чиновников. В редких случаях мужчины-вавилоняне брали вторую жену. Такое допускалось, только если первая жена не могла родить ребенка.

Разделение на классы в вавилонском обществе не было радикальным. На вершине находился царь и его семья, за ним следовали первосвященники и жрецы бесчисленных храмов, посвященных вавилонским богам. Обычные граждане были представлены классом землевладельцев, авилумами и простолюдинами - свободными гражданами, у которых не было земли. Рабы принадлежали к сословию вардум. Хотя некоторые вавилонские рабы были приобретены, а другие родились таковыми, во многих случаях рабство было временным явлением в Вавилоне. Если простой гражданин не мог выплатить долги, он мог попасть в рабство к кредиторам до тех пор, пока долг не будет компенсирован. Среди других вавилонских рабов были военнопленные, семьи которых не могли обеспечить выкуп.

Сельское хозяйство, ремесленники и торговля

Во времена Хаммурапи благосостояние города оценивалось урожаем ячменя и производством шерсти, из которой изготавливались ткани на продажу. Большая часть сельскохозяйственных угодий Вавилона принадлежала либо царю, либо храмам, но были и частные владельцы земель. Трудоемкая работа по рытью каналов, вспахиванию полей и выращиванию овец выполнялась нанятыми или мобилизованными рабочими. Солдатам также выделялись наделы за военную службу. Землей они не владели, но получали зарплату в виде части урожая для поддержания семьи.

Кроме ячменя, важного продукта для изготовления хлеба и пива (слабоалкогольного напитка, богатого белком и калориями), вавилоняне собирали урожай фиников и фруктов с небольших садовых участков. Сельскохозяйственное изобилие Вавилона обеспечивалось обширной системой прокопанных вручную каналов и дамб, обеспечивавших город пресной водой из близлежащего Евфрата.

Десятки тысяч овец, основа текстильной промышленности Вавилона, паслись на выжженных солнцем предгорьях. Стрижка овец, которая проходила в декабре - начале января, представляла собой колоссальное мероприятие. По словам Подани, вавилоняне называли процедуру ”выдергиванием”, потому что вместо стрижки, рабочие вычесывали овец, которые весной естественным образом сбрасывали шерсть. Горы шерсти хранились на царском складе. Женщины Вавилона играли важную роль: они были ткачихами, производящими ткани высокого качества, которые обменивались на металл, древесину, полудрагоценные камни и стройматериалы из соседних царств.

Храмы и религия

Вавилоняне были политеистами и поклонялись представительному пантеону богов и богинь. Некоторые из них были божествами государственного уровня, например, Мардук, верховный бог-покровитель Вавилона, обитавший в высоком храме. Другие были личными богами, которым молились семьи в скромных домашних святилищах. По всему городу были храмы, посвященные помимо Мардука другим главным государственным божествам, в том числе Иштар, Энлилю, Сину и Шамашу. В каждом храме находилась искусно выполненная статуя бога или богини, и только священникам и работникам храма разрешалось находиться в рабом с ней. ”Статуя не была изображением бога: она была богом, - объясняет Подани. - Статую нужно было кормить три раза в день, подавать вино и пиво и украшать драгоценностями. В дни празднеств величайших богов проносили по улицам”.

Закон и правосудие

Известный строгий кодекс Хаммурапи никогда не применялся на деле, по крайней мере, исходя из сохранившихся судебных протоколов. Тем не менее он отражает то, насколько продуманной была система правосудия в Вавилоне. Каждым вавилонским судом ведало семеро судей, а решения принимались большинством голосов. При обращении в суд судьи иногда проводили независимое расследование и приглашали свидетелей давать показания под присягой. ”Оказаться в роли свидетеля было большим делом, - говорит Подани. - Каждый контракт или бизнес-соглашение требовал присутствия свидетелей, которые должны были принести клятву богам. В суде они произносили нечто вроде ”если я совру, то пусть Шамаш поразит меня. Ложь того не стоила”.

Вавилонское законодательство включало положения, запрещающие судьям брать взятки и выносить решения в пользу богатых. Даже наказания, которые современным людям могут показаться жестокими, учитывали классовую принадлежность обвиняемого. Если, например, зажиточный гражданин ослеплял такого же состоятельного жителя Вавилона, в качестве наказания он тоже лишался глаза. Но если богатый человек ослеплял простолюдина, он был обязан выплатить жертве 60 шекелей серебра - эквивалент шестилетней зарплаты. В таком случае деньги были куда лучше, чем осознание того факта, что нападавший тоже лишен глаза, объясняет Подани. ”Судя по всему, вавилоняне гордились своей справедливой системой правосудия”, - считает историк.

Войны и завоевания

В период Хаммурапи война велась иначе, чем в более позднее время, когда в ходе жестоких и длительных сражений погибало множество людей. ”Войны очень тщательно планировались, - говорит Подани. - Если у соседних царств был конфликт по поводу границы, дипломаты определяли дату и время сражения. Обычно одной битвы хватало, чтобы решить, кто победил”. На 30-м году правления Хаммурапи открыл в себе страсть к созданию империи, и за последующие 13 лет он завоевал 17 соседних царств и регионов. Одной из особенностей военной тактики времен Хаммурапи было стремление захватить (не убить) как можно больше вражеских солдат. Военнопленные были выгодным товаром - за них давали выкуп. И в этом вопросе торговцы играли ключевую роль. Поскольку они путешествовали и знали несколько языков, они забирали выкуп и доставляли военнопленных в родные страны. В Вавилоне, если семья была бедной и не могла заплатить, ответственность ложилась на храм. А если и храм не мог заплатить, то долг покрывал царский дворец.