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В Грузии будут развивать бальнеологические курорты

В Грузии будут развивать бальнеологические курорты

Правительство Грузии в ближайшее время представит новую концепцию развития бальнеологических курортов и привлечения туда инвестиций, рассказал премьер-министра страны Ираклия Гарибашвли в ходе экономического совета под руководством премьера, члены экономической команды обсудили важность развития курортов.

"На совете было отмечено, что для развития экономики и ее стимулирования необходимо увеличить число международных визитеров. Развитие курортов в этом плане имеет большое значение", – приводит слова премьера Sputnik Грузия.

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