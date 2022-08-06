В Грузии будут развивать бальнеологические курорты

6 авг. 21:45

Правительство Грузии в ближайшее время представит новую концепцию развития бальнеологических курортов и привлечения туда инвестиций, рассказал премьер-министра страны Ираклия Гарибашвли в ходе экономического совета под руководством премьера, члены экономической команды обсудили важность развития курортов.

"На совете было отмечено, что для развития экономики и ее стимулирования необходимо увеличить число международных визитеров. Развитие курортов в этом плане имеет большое значение", – приводит слова премьера Sputnik Грузия.