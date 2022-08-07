Фестиваль адыгейского сыра в Адыгее пройдет 27-28 августа

7 авг. 8:45

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов назвал дату ежегодного фестиваля адыгейского сыра, в этом году праздник состоится в одиннадцатый раз.

"Наконец после двухлетнего перерыва он пройдет в привычном очном формате, в последние выходные дни лета – 27-28 августа. Фестивальная площадка та же – живописная Даховская поляна у реки Белой и хребта Уна-Коз", – написал он в телеграм-канале.

В программе фестиваля дегустации, сыроварение, приготовление самых разнообразных блюд, выступления творческих коллективов, мастер-классы по народным промыслам, а также конкурсы.

Кумпилов добавил, что в будущем году площадкой фестиваля адыгейского сыра станет Дегуакская поляна, на левом берегу реки Белая.