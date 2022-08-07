Деревья-долгожители в Сочи получат QR-коды

7 авг. 5:45

В Сочи началась инвентаризация уникальных деревьев, в ходе которой деревья-долгожители обзаведутся персональными QR-кодами, по которым будет доступна подробная информация о растении.

"Для присвоения персональных кодов выбираются не только возрастные деревья, но и растения с отличительными особенностями или исторической значимостью", - рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Ростислав Гончаров.

Он отметил, что Сочи произрастают уникальные растения, многие из которых включены в Красную книгу Краснодарского края. Необычная инвентаризация проводится впервые, в рамках Года экологии.

Первыми QR-коды получили мирриниум и витекс священный в Комсомольском сквере, криптомерия японская в Верхне-Приморском парке и дуб иберийский на Красной Поляне.

Особого внимания заслуживает тис ягодный, произрастающий на территории Тисо-самшитовой рощи Кавказского государственного природного биосферного заповедника. По подсчетам ученых, это старейшее дерево на континенте. Этому дереву три тысячи лет.