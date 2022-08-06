Морпорт Махачкалы удвоил перевалку сухих грузов 

6 авг. 20:55

Объемы перевалки сухих грузов в Махачкалинском торговом порту выросли почти вдвое, сообщили в пресс-службе порта. Уточняется, что с начала года переработано более 233 тыс тонн цемента, зерна и прочих грузов.

По словам исполняющего обязанности генерального директора махачкалинского торгового порта Рустама Керимова, всего с начала 2022 года было переработано более 233 тыс тонн цемента, зерна и прочих грузов. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы перевалки сухих грузов в порту выросли почти вдвое", - сказал он.

Керимов также отметил, что махачкалинский морской торговый порт (ММТП) расширяет номенклатуру отгружаемых и принимаемых экспортных и импортных товаров. "Кроме традиционных для предприятия грузов - нефти, зерна и цемента, докеры сейчас перерабатывают клинкер (промежуточный продукт при производстве цемента), плитку, соль и рыбу. "А в конце июля порт впервые приступил к перевалке муки. В страны Ближнего Востока уже отгрузили более 3,6 тыс. тонн муки", - приводит слова собеседника ТАСС.