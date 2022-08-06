Глава ООН: новая гонка вооружений уже началась

6 авг. 21:11

Новая гонка вооружений в мире уже идет полным ходом, а договоры по разоружению находятся под угрозой, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы наблюдаем новую гонку вооружений. Договоры о разоружении, которые были заключены в прошлом веке, находятся под угрозой", - сказал он в ходе выступления при посещении Хиросимы, которая 77 лет назад подверглась атомной бомбардировке.

Глава всемирной организации выразил надежду, что Обзорная конференция стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия, проходящая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, принесет положительный результат. "Я вижу движение в правильном направлении", - указал глава ООН.