Сочи украсит новое колесо обозрения

6 авг. 21:00

Новое колесо обозрения установят в парке "Ревьера" в Сочи, сообщили на официальном портале города-курорта.

"Парк "Ривьера" - одна из визитных карточек Сочи. И колесо обозрения - традиционно один из самых популярных аттракционов. Обновление объекта - часть нашей комплексной концепции высоких стандартов высокого сезона "ВместеVСочи", разработанной по поручению главы города Алексея Копайгородского", - рассказал директор департамента инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства администрации Сочи Григорий Рыгалов.