В Ингушетии подсветят 11 башен

6 авг. 20:42

В Ингушетии до конца 2022 года установят ночную подсветку на 11 средневековых башнях в горном Джейрахском районе, сообщил председатель Комитета по туризму Республики Ингушетия Беслан Мизиев.

"В этом году благодаря финансовой поддержке Ростуризма у нас будет запущена программа благоустройства туристических маршрутов, смотровых площадок, прогулочных зон. В том числе, мы работаем над тем, чтобы в проектах инвесторов была включена подсветка башенных комплексов своих. Мы надеемся, что как минимум 11 башен будут оборудованы ночной подсветкой до конца года", - поделился он в ходе всероссийского туристического форума "Путешествуй!"

Так, он отметил, что в прошлом году в горах республики подсветку установили на одном башенном комплексе.