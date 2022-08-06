Глава МАГАТЭ обеспокоен обстрелом Запорожской АЭС

6 авг. 20:11

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о своей обеспокоенности в связи с обстрелом Запорожской АЭС.

"Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе АЭС, что подчеркивает реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде на Украине и за ее пределами", - сказал Гросси.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о том, что атака украинских войск на Запорожскую АЭС может быть расценена как "акт ядерного терроризма".