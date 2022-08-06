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Байден выздоровел от ковида

Байден выздоровел от ковида

Президент США Джо Байден сдал в субботу отрицательный тест на коронавирус, рассказал его врач Кевин О'Коннор, уточнив, что его подопечный продолжает чувствовать себя "очень хорошо".
"Этим утром его антиген-тест на SARS-CoV-2 был отрицательным", - говорится в релизе. 
Несмотря на отрицательные результаты теста глава американской администрации останется в "строгой изоляции" до тех пор, пока второй тест не подтвердит его выздоровление. 

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