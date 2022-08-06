Азербайджанцы Британии обратились к властям в связи с нападением на посольство в Лондоне

6 авг. 18:39

Координационный совет азербайджанцев Великобритании обратился к парламенту и министру внутренних дел страны Прити Пател после нападения в Лондоне членов радикальной религиозной группы на посольство Азербайджанской Республики в стране.

Авторы обращения акцентируют внимание на том, что Азербайджан как толерантная страна выступает против всякого рода радикализма. В этой связи азербайджанская община резко осуждает нападение, совершенное на посольство Азербайджана, которое находится на одной из центральных улиц Лондона.

Члены координационного совета заявили, что этот акт вандализма грубо нарушает нормы международного права, а также Венскую конвенцию, является агрессией против государственных атрибутов и территории Азербайджана. "Мы решительно осуждаем это. Это лишь еще больше усилит дух совместной борьбы нашего народа с радикальной религиозной идеологией", - указано в публикации.

Кроме того, авторы обращения подчеркивают, что эта провокация выявила пробел в вопросе обеспечения безопасности дипломатического представительства, что принимающая страна в соответствии с международными юридическими обязательствами должна принять меры безопасности. "Нападение пришлось на период дальнейшего развития связей Азербайджана с ЕС в нефтегазовом секторе для обеспечения поставок в Юго-Восточную Европу и достижение решающего этапа мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном под эгидой ЕС, что вполне вероятно преследует цель свести на нет эти возможности, испортить развивающиеся с каждым днем отношения между Соединенным Королевством и Азербайджаном и преподнести Великобританию как нестабильную страну", - говорится в распространенном заявлении.

Координационный совет от имени азербайджанской диаспоры потребовал выдворить из Великобритании членов радикальной группы для восстановления политико-дипломатической стабильности.