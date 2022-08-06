Кадыров и Шойгу встретились в Сочи

6 авг. 18:05

Глава Минобороны Сергей Шойгу и глава Чечни Рамзан Кадыров провели встречу в Сочи. Сам чеченский лидер охарактеризовал встречу как "неофициальную".

В ходе беседы Кадыров и Шойгу обсудили ход проведения спецоперации РФ на Украине. "Сергей Кужугетович высоко оценил работу сотрудников чеченских спецподразделений по освобождению от украинской оккупации Луганской и Донецкой Народных Республик. Меня очень радует, что успехи наших бойцов отмечаются на самом высоком уровне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кадырова.