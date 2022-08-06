После гибели детей в машине в Дагестане завели уголовное дело

6 авг. 17:39

Второй ребенок, получивший тепловой удар в автомобиле в Дагестане, скончался в субботу в больнице, сообщает пресс-служба СУСК по региону. По факту возбуждено уголовное дело.

"По факту смерти двух детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности). Смерть детей стала возможной ввиду оставления их лицами, обязанными иметь о них заботу, без помощи в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенном возможности принять меры к самосохранению по малолетству", - указано в сообщении.

Для установления причины трагедии назначены судебно-медицинские экспертизы.