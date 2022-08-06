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Названы футбольные тренеры из РФ, способные к успеху в Европе

Названы футбольные тренеры из РФ, способные к успеху в Европе

Экс-главный тренер "Краснодара", а ныне наставник азербайджанского "Сабаха" Мурад Мусаев выразил мнение о перспективах российских специалистов удачно возглавить европейские клубы.

"Ряд российских тренеров из РПЛ добились бы хороших результатов в Европе. Пример — Саламыч, который успешно работал в Польше и Венгрии, дважды выигрывал чемпионат и Кубок. Семак и Карпин точно добились бы успеха в Европе. Возможно, Федотов", - приводит слова тренера "Матч ТВ".

Напомним, что Мусаев занимал должность главного тренера "быков" с 2018 по 2021 год.

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