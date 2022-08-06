В Баку пройдет конкурс, посвященный Бюльбюлю

6 авг. 17:45

Со 2 по 9 сентября 2022 года в Баку пройдет Республиканский конкурс среди ханенде и инструментальных исполнителей мугама (тар, кяманча, балабан, ганун), рассказали организаторы конкурса.

Конкурс пройдет в рамках "Года города Шуша" и посвящен 125-летию со дня рождения выдающегося оперного певца, народного артиста СССР Бюльбюля.

Конкурс включает в себя предварительный отборочный и два основных этапа: на этапе отбора определяются участники, который пройдут в первый этап конкурса.

В конкурсе могут участвовать ханенде и инструменталисты в возрасте 17-25 лет. Каждый конкурсант должен представить выступление, в котором необходимо передать богатство и разнообразие традиционного музыкального наследия Азербайджана.