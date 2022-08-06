В Минобороны Турции сообщили, что перевозка зерна с Украины осуществляется без сбоев

6 авг. 17:05

Экспорт зерновых из трех портов Украины осуществляется без сбоев, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, второе судно с зерном из трех, которые в пятницу вышли из портов Украины, прибыло к Стамбулу. На рейде у входа в Босфор представители СКЦ проведут досмотр сухогрузов.

Как сообщает телеканал TRT, он провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым. В ходе переговоров он выразил удовлетворение процессом перевозки зерна по гуманитарному коридору.