РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Минобороны Турции сообщили, что перевозка зерна с Украины осуществляется без сбоев

В Минобороны Турции сообщили, что перевозка зерна с Украины осуществляется без сбоев

Экспорт зерновых из трех портов Украины осуществляется без сбоев, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, второе судно с зерном из трех, которые в пятницу вышли из портов Украины, прибыло к Стамбулу. На рейде у входа в Босфор представители СКЦ проведут досмотр сухогрузов. 

Как сообщает телеканал TRT, он провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым. В ходе переговоров он выразил удовлетворение процессом перевозки зерна по гуманитарному коридору.

1395 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version