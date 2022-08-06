Синоптики призвали москвичей быть осторожнее на улице из-за грозы

6 авг. 16:45

Жителям Москвы рекомендовали быть осторожнее на улице, так как в столице прогнозируется гроза и ветер с порывами до 17 м/с.

"По уточненному прогнозу синоптиков, непогода начнется уже сегодня. В ближайшие часы и до конца суток местами ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15-17 м/с. Будьте внимательны на улице", - предупреждение размещено в субботу в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Ранее синоптики информировали о том, что в воскресенье с 14:00 и до конца дня в Москве ожидаются ливень, гроза, град, и усиление ветра до 18-23 м/с.