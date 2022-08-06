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В Дагестане наградили сержанта, прикрывшему собой товарищей

В Дагестане наградили сержанта, прикрывшему собой товарищей

Глава Дагестана Сергей Меликов вручил орден Мужества сержанту Ибрагимхалилу Гаджиеву, который в ходе спецоперации на Украине прикрыл собой товарищей, информирует пресс-служба главы региона.

"Глава Дагестана Сергей Меликов вручил орден Мужества дагестанскому военнослужащему Ибрагимхалилу Гаджиеву. Высокой награды сержант был удостоен в соответствии с указом президента России Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные им в ходе специальной военной операции на Украине", - указано в сообщении.

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