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Иранским женщинам запретили участвовать в рекламах из-за мороженого

Иранским женщинам запретили участвовать в рекламах из-за мороженого

Реклама мороженого привела к введению запрета участия женщин и женских образов в рекламных роликах, пишет издание Iran International.

Минкульт и исламской ориентации сообщило в письме школам искусства и кино страны, что женщин в рекламе не должно быть в соответствии с "правилами ношения хиджаба и целомудрия".

Причиной тому стала спорная реклама мороженого с иранкой, которая едет в машине, а затем ест мороженое. Марка этого же мороженого выпустила другой ролик, в котором женщина в хиджабе ассоциируется с мороженым.

"Полиция нравов" считает, что реклама "противоречит общественной порядочности" и "оскорбляет женские ценности".

 

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