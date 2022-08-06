Российский депутат откажется от гражданства США

6 авг. 15:32

Депутат Совета депутатов городского округа Красногорска от Единой России и ветеран MMA Джефф Монсон поделился впечатлениями от жизни в России.

Он отметил, что продолжает помогать людям, которые лишились квартир, а также сообщил, что неоднократно помогал жителям ДНР и ЛНР во время своих поездок. Кроме того, Монсон напомнил об открытии спортивных бесплатных школ в Луганске, Уфе и Красногорске.

"Я помогаю людям в России. Ну и кто я, если не русский? Я русский. Ок, я не очень хорошо говорю по-русски. Но пробую, пытаюсь. Скоро буду разговаривать. Я не езжу в Америку сейчас. Живу здесь. Моя семья — в Уфе. Жена —русская. Я — русский", - цитирует его "Чемпионат.com".

Также он заявил, что намерен отказаться от американского гражданства. Я сдам все документы. Может, через месяц. Все документы, сейчас просто жду. Хочу ли отказаться от всего? Да, я сдам все", - добавил боец.