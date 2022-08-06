В Туркменистане рассказали о возможности нового месторождения газа

6 авг. 15:17

На газовом месторождении Шерепли в Марыйском велаяте на юго-востоке Туркменистана получен промышленный приток природного газа, сообщает газета Nebit-Gaz.

"По оценке специалистов, суточный дебит скважины составляет 695 тыс кубометров природного газа. Такой первичный объем добычи дает основание полагать, что данное месторождение достаточно перспективное", - сказано в сообщении.

Приток газа получен из эксплуатационно-оценочной скважины № 01 с глубины 2,3 тыс м. Сейчас на газовом месторождении Шерепли приступили к бурению эксплуатационно-оценочной скважины № 02.

Подчеркивается, что в настоящее время в регионе также ведутся буровые работы еще на двух новых газовых месторождениях Келлели и Йылан.