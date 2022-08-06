Россиянка стала шахматисткой года

Гроссмейстер из России Александра Костенюк признана лучшей шахматисткой 2021 года по версии Международной федерации шахмат, сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.
Костенюк наградили в индийском Ченнаи на конгрессе федерации. Женские индивидуальные награды были вручены впервые в истории ФИДЕ.
Костенюк в прошлом году победила на Кубке мира среди женщин, стала чемпионкой мира по быстрым шахматам, а также завоевала серебро на чемпионате мира по блицу.
Стоит добавить, что Костенюк является 12-й чемпионкой мира.