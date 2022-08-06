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Проект демаркации границы одобрили Нур-Султан и Ташкент

Проект демаркации границы одобрили Нур-Султан и Ташкент

Узбекистан и Казахстан согласовали проект договора о демаркации границы, сообщает агентство "Дуне".

"В ходе переговоров стороны завершили согласование текста проекта двустороннего договора о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы и формирование пакета проектов итоговых документов демаркации границы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что представители обеих стран проведут следующую встречу в Узбекистане. Сроки заседания будут оглашены после согласования по дипломатическим каналам.

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