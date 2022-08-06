Эрдоган: оплата в рублях принесет выгоду России и Турции

6 авг. 14:05

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью журналистам рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоялись в Сочи.

Он отметил, что стороны достигли договоренности о начале перехода на рублевые расчеты при оплате поставок газа.

" Конечно, в этом визите в Сочи была одна хорошая вещь: мы договорились о рубле с господином Путиным. Поскольку мы будем делать эти обмены в рублях, это, конечно, принесет деньги в Россию и Турцию как отдельный источник между Турцией и Россией в финансовой точке" - цитирует его агентство "Анадолу".

Также турецкий лидер рассказал о подписании "дорожной карты" по экономическому сотрудничеству, которая предполагает увеличение товарооборота между странами до $100 млрд.

"Ранее мы заявляли, что наша цель в торговле составляет сто миллиардов долларов. В этом направлении мы хотим развивать наше сотрудничество в таких сферах, как энергетика, торговля, туризм и сельское хозяйство", - заявил глава республики.

Помимо этого, президенты также обсудили использование карты "Мир" на территории Турции. По словам Эрдогана, ряд турецких банков сегодня работают в этом направлении.

"Наши двери открыты для всех. Кто хочет инвестировать в нашу страну, мы оказываем им всяческую поддержку. Потому что Турция является самой важной открытой дверью для свободной рыночной экономики не только в этих последних событиях, но и в мире", - подчеркнул он.

"Также есть карта России "Мир". В настоящее время наши пять банков продолжают работу над этим. Здесь тоже есть серьезные подвижки. Это, конечно, очень комфортный процесс для туристов, приезжающих из России. С их помощью они могут совершать покупки и оплачивать проживание в отеле. Конечно, это очень и очень расслабляющая система и для них, и для нас. В ходе этого визита также состоялись встречи председателя Центрального банка России и председателя нашего Центрального банка", - добавил президент.

Турецкий лидер также заявил, что Путин пригласил его на встречу лидеров Шанхайской организации сотрудничества, которая пройдет в Узбекистане в Узбекистане.

"В сентябре "Шанхайская пятерка" соберется в Узбекистане. Во время нашей встречи господин Путин также попросил; если будет возможность, мы посетим встречу там, я надеюсь на это. Мы говорим: давайте будем вместе с теми, кто присоединится к "Шанхайской пятерке" в качестве членов, наблюдателей или партнеров по диалогу. Например, придет Китай, с другой стороны придет Саудовская Аравия, придет Катар. Мы стремимся быть с ними там. Надеюсь, я тоже буду там, если прямо сейчас не произойдет ничего экстраординарного", - сообщил глава государства.

Кроме того, Эрдоган затронул процесса строительства первой АЭС Турции "Аккую" в провинции Мерсин.

"Мы говорили, АЭС "Аккую" имеет особое значение в энергетической стратегии нашей страны. Наша цель по вводу в эксплуатацию первого реактора "Аккую" в 2023 году сохраняется. Мы еще раз обсудили эти вопросы в наших переговорах с российской стороной. Теперь, когда на следующей неделе я поеду посмотреть на наше буровое судно "Абдулхамит Хан" в Мерсин-Ташуку, я в тот же день отправлюсь оттуда в "Аккую". Я лично буду следить за работами в "Аккую" со своей делегацией. После этого я расскажу господину Путину о ситуации", - подытожил президент.