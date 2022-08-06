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На Ставрополье проведут первый фестиваль бездомных животных

На Ставрополье проведут первый фестиваль бездомных животных

В Кисловодске 20 августа состоится первый фестиваль бездомных животных "Вдруг тут друг". Об этом сообщил глава курорта Евгений Моисеев. 
 
Центральным мероприятием станет выставка-раздача собак, которые в настоящее время находятся в пункте временного содержания. 
 
Моисеев подчеркнул, что все животные будут здоровы, привиты и социализированы. Забрать их можно будет бесплатно. Для это необходимо будет лишь заключить договор с волонтерской организацией. 
 
В рамках фестиваля состоятся выступления приглашенных музыкантов. Также будут организованы выставка рисунков и фотографий питомцев, мастер-классы по изготовлению тематических сувениров, аквагрим для детей, конкурсы и лотерея, передает ТАСС.

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