На Ставрополье проведут первый фестиваль бездомных животных

6 авг. 13:59

В Кисловодске 20 августа состоится первый фестиваль бездомных животных "Вдруг тут друг". Об этом сообщил глава курорта Евгений Моисеев.



Центральным мероприятием станет выставка-раздача собак, которые в настоящее время находятся в пункте временного содержания.



Моисеев подчеркнул, что все животные будут здоровы, привиты и социализированы. Забрать их можно будет бесплатно. Для это необходимо будет лишь заключить договор с волонтерской организацией.



В рамках фестиваля состоятся выступления приглашенных музыкантов. Также будут организованы выставка рисунков и фотографий питомцев, мастер-классы по изготовлению тематических сувениров, аквагрим для детей, конкурсы и лотерея, передает ТАСС.