Эрдоган заявил о важности выполнения Арменией трехсторонних заявлений

6 авг. 13:35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Армения должна незамедлительно выполнять условия трехсторонних договоренностей.

Также он осудил нападение, в результате которого погиб азербайджанский военнослужащий.

"Карабах - это азербайджанская земля. Конечно, Азербайджан против того, чтобы на его земле находились незаконные вооруженные формирования. С момента принятия трехстороннего заявления прошло почти два года. Очень важно, чтобы Армения незамедлительно выполнила эти условия", - цитирует его Trend.