Турция и Россия подписали "дорожную карту" по экономике

6 авг. 13:15

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о подписании с Россией "дорожной карты" по экономическому сотрудничеству. Также планируется довести товарооборот до $100 млрд.

Он отметил, что в ходе двусторонней встречи президенты обменялись мнениями о дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества между странами.

"Ранее мы заявляли, что наша цель в торговле составляет 100 миллиардов долларов. В этом направлении мы хотим развивать наше сотрудничество в таких сферах, как энергетика, торговля, туризм и сельское хозяйство", - цитирует его РИА Новости.

Эрдоган подчеркнул, что полон решимости обеспечить более сбалансированный объем двусторонней торговли. "Меморандум о взаимопонимании, своего рода "дорожная карта" наших торгово-экономических отношений был подписан в Сочи нашим министром торговли и вице-премьером РФ Александром Новаком", - добавил президент Турции.