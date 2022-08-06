В Армавире пройдет первый "Лаваш-фест"

6 авг. 12:50

Первый гастрономический фестиваль "Лаваш-фест" пройдет в Армавире 27 августа. Лаваш символизирует кавказские традиции, уточняют организаторы, пишет "Муниципальный вестник Армавира".

"Фестиваль будет проходить в формате городского пикника. <…> На нашем гастрофестивале "провизию" можно будет приобрести на месте. Все свежее, из лучших кубанских продуктов",- рассказала один из организаторов мероприятия - директор Централизованной библиотечной системы, председатель Культурного центра "Русский мир" Ольга Нефедова.

Большое внимание на фестивале будет уделено кавказской кухне, гости отведают шашлык, шаурму, сыры. Гигантский "лаваш-ролл" станет особым угощением на празднике.