Путин встретился с Кадыровым после Эрдогана

6 авг. 12:04

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадровым", - приводит слова пресс-секретаря РИА Новости.

Песков отметил, что Путин и Кадыров обсудили положение дел в Чечне и вопросы социально-экономического развития республики.

Стоит добавить, что Кадыров принял участие в переговорах в составе российской делегации. Он рассказал в своем Telegram, что провел встречу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.