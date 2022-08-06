Израиль заявил о продолжении операции в секторе Газа

6 авг. 11:52

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц сообщил о продолжении операции против "Исламского джихада" после того, как оценил ситуацию вместе с главами силовых ведомств, сообщает пресс-служба министерства.

"Министр Ганц поручил военному ведомству продолжать операцию против "Исламского джихада", сосредоточив внимание на действиях по предотвращению ракетных обстрелов из Газы в Израиль", - сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что ситуацию оценивали глава генштаба армии Авив Кохави, члены Минобороны, руководитель разведуправления ЦАХАЛ и другие высокопоставленные представители силовых структур.

Кроме того, министр потребовал от ведомств сосредоточить усилия на поддержке жителей приграничных израильских районов, которые страдают от обстрелов.