Число заболевших COVID-19 в России за сутки достигло почти 20 тыс человек

6 авг. 11:46

За минувшие сутки в России выявили 19 974 новых случая заражения коронавирусом, такая заболеваемость зафиксирована впервые с начала апреля.

В Москве новых случаев 5 997, в Санкт-Петербурге – 2 303, в Подмосковье – 2 072. В Краснодарском крае - 524, в Ставропольском крае - 200, в Крыму - 178, в Дагестане - 65, в Кабардино-Балкарии - 70, в Адыгее - 21, в Карачаево-Черкесии - 13, в Чечне - 21, в Ингушетии - 6, в Северной Осетии - 30.

Общее число инфицированных в России достигло 18 692 396.

Госпитализированы за сутки 2 141 человек. Выздоровели 10 743 пациента, за все время - 18 030 626.

Умерли за сутки 46 человек, с начала пандемии - 382 697.