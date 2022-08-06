Азербайджан взял под контроль высоту Буздух

6 авг. 11:21

Гора Буздух и прилегающие к ней вершины взяты под контоль армией Азербайджана в результате уточнений, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"В результате уточнений, проведенных нашими подразделениями на территории, гора Буздух и окружающие ее высоты перешли под контроль азербайджанской армии", - сказано в сообщении.

Напомним, утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, осуществляли интенсивный обстрел азербайджанских позиций в направлении Лачинского района, в результате военнослужащий-срочник погиб от пулевого ранения.

В ходе контртеррористической операции "Возмездие", проведенной ВС АР, были взяты под контроль высоты Гырхгыз и Сарыбаба, а также ряд других важных командных высот, уничтожены несколько боевых позиций армянских НВФ, нанесен удар с воздуха по воинской части, уничтожены живая сила армянских НВФ, а также несколько гаубиц D-30, военные транспортные средства и множество боеприпасов.