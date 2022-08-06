Жительница Казахстана родила богатыря весом почти 6 кг

6 авг. 10:50

В многопрофильной больнице №3 Нур-Султана родился мальчик весом 5,8 кг, сообщает пресс-служба медучреждения.

Малыш появился на свет 4 августа, его рост при рождении - 63 см. Для 30-летней жительницы Казахстана это третий ребенок в семье.

В больнице отметили, что женщина родила ребенка на 39-й неделе беременности.

"Было сложно. Но я благодарна врачам больницы. Столько специалистов было возле меня, поддерживали, контролировали ситуацию. И даже заведующие были рядом: и родильного отделения, и послеродового", – сообщила мама.

Подчеркивается, что женщина и ребенок чувствуют себя хорошо, скоро их выпишут из больницы.