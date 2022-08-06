В Турции заявили, что будущее за ними и Россией

6 авг. 10:35

Обозреватели турецкой газеты Haber7 высоко оценили решение российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о начале частичной оплаты в рублях поставок газа.

"Долой доллар! Кто бы что ни говорил, будущее за Россией и Турцией", - заявил пользователь tunctunc.

Далее один из читателей назвал сделку России и Турции отличной.

"Страны должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится", - добавил он.

Другой комментатор считает, что благодаря Путину Россия и Турция выйдут из американского круга.

"В последнее время Эрдоган нарастил сотрудничество с Россией, Ираном и странами Персидского залива. Это очень важное достижение для Турции. Дай Бог, еще все впереди", — подчеркнул пятый обозреватель.

В заключение пользователи отметили, что Турция нуждается в России, а Россия нуждается в Турции. Также они сообщили, что русские честнее, в отличие от американцев и европейцев.