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Российский спутник для Ирана встревожил США

Российский спутник для Ирана встревожил США

Российский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Хайям", созданный для Тегерана на платформе "Канопус-В", позволит получать снимки разрешением 1,2 м и наблюдать за Ливаном, Сирией и Йеменом, сообщает американское издание The Washington Post.

Как отмечает газета, космический аппарат станет третьим спутником Ирана и существенно увеличит возможности страны. Однако издание пишет, что "Хайям" по своим характеристикам уступает многим западным космическим аппаратам ДЗЗ.

По данным WP, Иране может использовать спутник для наблюдения за военными объектами в Израиле и странах Персидского залива. "Перспектива создания улучшенного иранского спутника усилила тревогу у соседей и противников Ирана, а также у представителей вооруженных сил и разведки США", - сказано в публикации.

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