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Анкара осудила Израиль за удары по сектору Газа

Анкара осудила Израиль за удары по сектору Газа

МИД Турции осудил израильские авиаудары по сектору Газа и заявил о необходимости скорейшего прекращения инцидентов, прежде чем они перерастут в новый виток конфликта, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее израильская армия провела операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Были нанесены удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что ЦАХАЛ планирует действовать "до достижения своих целей".

"Мы считаем неприемлемым гибель гражданских лиц, в том числе детей, в результате нападений. Глубоко обеспокоены ростом напряженности в регионе после нападений", - сказано в сообщении. Министерство также призвало к сдержанности и здравому смыслу.

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