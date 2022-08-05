Каракурты атаковали жителей Западного Казахстана

5 авг. 23:59

Жители сел Западного Казахстана страдают от нашествия ядовитых пауков - каракуртов, об этом пишут казахстанские СМИ.

Опасные животные селятся рядом с домами или даже в стенах, передает портал "Мой город".

Как заявил руководитель отдела "Экзотариум" Алматинского зоопарка, герпетолог Александр Гурнев, укус каракурта не угрожает жизни взрослого человека с нормальной иммунной системой, но для детей и пожилых яд смертельно опасен.

Специалист посоветовал, как быстро обезвредить яд при укусе.

""Всегда носите спички в кармане. После укуса паука необходимо в течение одной-двух минут приложить головку спички к месту укусу и провести теркой для зажигания по головке спички, чтобы было воспламенение. Температура достигает предельно высоких градусов, и яд разлагается", - поведал он.

Чтобы избежать встречи с пауками, герпетолог держать двор в чистоте, в доме - убрать все щели. Тогда каракурту негде будет сделать нору.