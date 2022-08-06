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Юсиф Эйвазов, Анна Нетребко и Андреа Бочелли выступили на одной сцене

Юсиф Эйвазов, Анна Нетребко и Андреа Бочелли выступили на одной сцене

Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов и народная артистка России Анна Нетребко выступили на одном концерте со всемирно известным итальянским тенором Андреа Бочелли.

Вечер классической музыки прошел на вилле Андреа Бочелли в Форте-деи-Марми в Италии. Артисты исполнили лучшие и любимые слушателями произведения из опер и оперетт.

"Было очень красиво, душевно, тепло и по-домашнему. Тосканская ночь на вилле Андреа Бочелли в компании потрясающих музыкантов, друзей, семьи - что еще нужно? Спасибо всем причастным!", - написал на своей странице в соцсети Эйвазов.

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