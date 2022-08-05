Астрахань примет Международный фестиваль классической музыки

5 авг. 23:46

В первых числах сентября в Астрахани пройдет Международный фестиваль классической музыки OperaFirst 2022, в котором примут участие артисты из России, Азербайджана, Ирана, Туркмении и Казахстана.

"Со 2 по 11 сентября в Астрахани состоится II Международный фестиваль классической музыки OperaFirst 2022. Фестиваль призван подчеркнуть соприкосновение совершенно разных, контрастных культур стран Каспийского союза", - сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Астраханской области, передает "Интерфакс".

В фестивале примут участие солисты театров из России, Азербайджана, Ирана, Туркмении и Казахстана. Откроет его авторская постановка оперы Модеста Мусоргского "Хованщина".

4 сентября в рамках фестиваля пройдет концерт "День России", в котором примут участие прима-балерина Большого театра и миланского театра Ла Скала Светлана Захарова и исполнительница главных женских партий в известных операх, народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава.

Фестивальная программа познакомит зрителей с культурой стран Каспия – 7, 8, 9,10 сентября состоятся концерты, посвященные каждой стране-участнице. Так, 7 сентября пройдет "День Туркмении", 8 сентября – "День Ирана", 9 сентября будет посвящено Азербайджану, 10 сентября – Казахстану, - отмечается в сообщении.